Vieira elogia Jorge Jesus. "Temos de acreditar que algo vai mudar profundamente"

Vieira elogia Jorge Jesus. "Temos de acreditar que algo vai mudar profundamente"

Em dia de aniversário de Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira abordou a contratação do técnico para Seleção Nacional. O antigo presidente do Benfica, que partilhou vários anos de trabalho com o técnico na Luz, enalteceu a escolha da Federação Portuguesa de Futebol e as qualidades do treinador.

Válter Madureira - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Tiago Petinga - Lusa

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"É um super profissional. Acho que não sou só eu a dizê-lo, sobretudo os jogadores que trabalharam com ele, todos dizem o mesmo. Acho que é uma escolha acertada. E temos um selecionador português novamente, que é muito importante. O último que tivemos foi o Fernando Santos. Agora temos o Jorge Jesus, e acho que ele tem toda a capacidade para fazer um bom trabalho", disse o antigo presidente do Benfica.

Nesta entrevista à RTP Antena 1, Luís Filipe Vieira, que mantém uma relação muito próxima com Jorge Jesus elogia o selecionador e a dedicação à profissional: "O Jorge é daqueles homens que quando se envolve é para ganhar mesmo. Sabemos que às vezes não consegue ganhar, mas o pensamento dele é sempre a vitória. Eu acredito que com ele vai haver muito mais profissionalismo e regras muito claras. Há quem diga que ele é chato, eu sei que ele é chato. E eu que o diga, que me acordava às duas da manhã, às três da manhã. Mas costumo dizer, não há um jogador que vá para dentro do campo e não saiba o que é que tem de fazer. Por isso temos de acreditar que algo vai mudar profundamente. E dar velocidade ao jogo ele sabe dar, de certeza", rematou Vieira
Episódio Bernardo Silva

Luís Filipe Vieira recuou ainda no tempo para comentar a situação de Bernardo de Silva, afirmando que ele é que quis sair e que fez bem.

"Eu acho que nunca houve nenhum capítulo Bernardo, as pessoas é que especulam muito. Naquela altura, com Salvio e Gaitán, digam-me onde é que naquela altura ele jogava nas alas. E eu conheço o processo todo, ele quis sair, não foi Jorge Jesus que mandou ninguém embora. Nem o Benfica mandou ninguém embora. O jogador não estava satisfeito, apareceu uma boa oportunidade e acho que ele deve estar muito feliz por naquela altura ter saído do Benfica. Se calhar se não tivesse saído não chegava onde chegou", argumentou.
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