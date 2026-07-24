Vieira elogia Jorge Jesus. "Temos de acreditar que algo vai mudar profundamente"

Episódio Bernardo Silva

"É um super profissional. Acho que não sou só eu a dizê-lo, sobretudo os jogadores que trabalharam com ele, todos dizem o mesmo. Acho que é uma escolha acertada. E temos um selecionador português novamente, que é muito importante. O último que tivemos foi o Fernando Santos. Agora temos o Jorge Jesus, e acho que ele tem toda a capacidade para fazer um bom trabalho", disse o antigo presidente do Benfica.Nesta entrevista à RTP Antena 1, Luís Filipe Vieira, que mantém uma relação muito próxima com Jorge Jesus elogia o selecionador e a dedicação à profissional: "O Jorge é daqueles homens que quando se envolve é para ganhar mesmo. Sabemos que às vezes não consegue ganhar, mas o pensamento dele é sempre a vitória. Eu acredito que com ele vai haver muito mais profissionalismo e regras muito claras. Há quem diga que ele é chato, eu sei que ele é chato. E eu que o diga, que me acordava às duas da manhã, às três da manhã. Mas costumo dizer, não há um jogador que vá para dentro do campo e não saiba o que é que tem de fazer. Por isso temos de acreditar que algo vai mudar profundamente. E dar velocidade ao jogo ele sabe dar, de certeza", rematou VieiraLuís Filipe Vieira recuou ainda no tempo para comentar a situação de Bernardo de Silva, afirmando que ele é que quis sair e que fez bem."Eu acho que nunca houve nenhum capítulo Bernardo, as pessoas é que especulam muito. Naquela altura, com Salvio e Gaitán, digam-me onde é que naquela altura ele jogava nas alas. E eu conheço o processo todo, ele quis sair, não foi Jorge Jesus que mandou ninguém embora. Nem o Benfica mandou ninguém embora. O jogador não estava satisfeito, apareceu uma boa oportunidade e acho que ele deve estar muito feliz por naquela altura ter saído do Benfica. Se calhar se não tivesse saído não chegava onde chegou", argumentou.