Vilarinho declara apoio a Noronha Lopes

O empresário, de 58 anos, apresentou formalmente a sua candidatura para a eleição presidencial no Benfica e contou com um discurso de Manuel Vilarinho no pavilhão sobrelotado de benfiquistas, com várias centenas a terem ficado de fora.



“Conheço o meu querido amigo João Noronha Lopes desde criança, que vai dar o passo mais importante da sua vida. Um passo que ele próprio me instigou a dar, em nome dos máximos interesses do Benfica, em 2000. Devolvo-o agora, com a mesma paixão e responsabilidade que me entregaste há 25 anos”, disse Vilarinho.



O ex-dirigente lembrou o que o levou a avançar para as eleições de 2000, quando “um grupo ativo e irreverente de jovens benfiquistas”, onde se encontrava Noronha Lopes, “construiu uma alternativa eleitoral que enfrentasse o infame estado das coisas” e o desafiaram a presidir, num “momento gravíssimo da história” do clube.



“O João (Noronha Lopes) reúne todos os requisitos para ser o presidente que este clube precisa neste período. É benfiquista desde o berço, licenciado em Direito e gestor qualificadíssimo, com relevante currículo nacional e internacional”, frisou.



Antes dos discursos de Manuel Vilarinho e João Noronha Lopes, a apresentação contou com um primeiro painel composto por vários apoiantes da candidatura: os ex-jogadores Nuno Gomes e Vítor Paneira, os humoristas Ricardo Araújo Pereira e Manuel Cardoso, o radialista Pedro Ribeiro e a cientista política Raquel Vaz-Pinto.



Vítor Paneira e o superior interesse do Benfica



No início do evento, Vítor Paneira falou aos jornalistas e, tal como em 2020, apoia Noronha Lopes por acreditar “na pessoa, no projeto e na equipa que o vai rodear”, sem querer cargos ou papéis no Benfica e apenas por pretender um clube melhor.



“(João Noronha Lopes) É inovador, responsável, percebe claramente de gestão e é importante ter pessoas que não precisem do Benfica. Acho que é a pessoa certa e está ali um homem capaz, que gosta do Benfica, que está acima de tudo para ele. Somos a maior instituição desportiva deste país e fomos perdendo alguns valores ao longo dos últimos anos, que temos de recuperar”, apontou o antigo futebolista.



Vítor Paneira considera que a lista de João Noronha Lopes “ganhou” as eleições de 2020 e ressalvou o benfiquismo do atual presidente, Rui Costa, apesar dos erros.



“Não é a minha vertente, mas percebe-se claramente que tem sido mal gerido. O Benfica tem de ser ganhador e não pode estar tantos anos sem ganhar um título”, disse, acrescentando: “O Rui Costa é um grande benfiquista, não podemos nunca esquecer isso. Cometeu alguns erros na gestão, acho que ele também percebeu já isso, mas não se põe em causa o benfiquismo. Todos gostamos do Rui Costa, mas acima do Rui Costa está o Benfica e nós aqui lutamos por um Benfica maior”.



O empresário, de 58 anos, perdeu a corrida à presidência para Luís Filipe Vieira, em 2020, recebendo 34,71% dos votos, contra 62,59% do antigo líder benfiquista. Rui Gomes da Silva, também candidato, obteve somente 1,64% nesse escrutínio.