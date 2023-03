Vlachodimos orgulhoso por renovar contrato com "clube incrível" que é o Benfica

"Estou muito feliz e orgulhoso por renovar contrato com este clube incrível. Sinto-me muito bem, porque eu e a minha família gostamos muito de cá estar. Adoramos Portugal e o Benfica. Por isso, estou contente por renovar e continuar no clube", afirmou Vlachodimos, em declarações ao canal de televisão do clube, depois de prolongar o vínculo contratual até junho de 2027.

O momento de felicidade e orgulho que vive deve-se também à carreira que o Benfica tem feito na época em curso, com a liderança isolada na I Liga e a recente qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões.

"Até agora, estamos a fazer um bom trabalho no campeonato e na Liga dos Campeões, acho que podemos ter orgulho na equipa, mas a época ainda não acabou e temos de continuar em frente. No domingo, há já um jogo importante com o Marítimo, em que vamos dar o máximo para conseguirmos trazer os três pontos", referiu.

O Benfica anunciou hoje a renovação com Vlachodimos, cujo contrato terminava no próximo ano.

O internacional grego, de 28 anos, que chegou a Portugal no verão de 2018, proveniente do Panathinaikos, da Grécia, foi contratado pelo Benfica por 2,4 milhões de euros, e tem sido quase sempre o `dono` da baliza encarnada, com exceção de um período em que Jorge Jesus, então no comando técnico, deu a titularidade ao brasileiro Helton Leite.

Vlachodimos cumpre a quinta temporada ao serviço dos `encarnados`, onde leva já 210 jogos, 41 dos quais na presente época, tendo conquistado uma Liga portuguesa, na época 2018/19, e uma Supertaça Cândido de Oliveira, em 2019.

De resto, o helénico tornou-se, em 15 de janeiro, o guardião estrangeiro com mais partidas realizadas pelo Benfica, na altura cumprindo a 200.ª, no dérbi com o Sporting, e ultrapassando o belga Michel Preud`homme, que participou em 199 entre 1994 e 1999.