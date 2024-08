Zeki Amdouni reforça ataque do Benfica

", referem as "águias", no seu site oficial, sem especificar o valor da opção de compra acordada com o emblema inglês.Amdouni foi contratado pelo Burnley ao Basileia no início da época passada, por 18,6 milhões de euros (ME), mas não conseguiu ajudar o clube a evitar a despromoção da Liga inglesa, em que ficou na penúltima posição.O avançado helvético começou a carreira no Étoile-Carouge, passou pelo Stade Lausanne-Ouchye e pelo Lausanne, mas foi no Basileia que se destacou, em 2022/23, com 52 jogos e 22 golos, 12 dos quais na Liga suíça e sete na Liga Conferência, competição em que dividiu o estatuto de melhor marcador com Arthur Cabral, atual jogador do Benfica e que, à data, atuava na Fiorentina.Zeki Amdouni é o quinto reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2024/25, depois do lateral esquerdo Jan-Niklas Beste, dos médios Leandro Barreiro e Renato Sanches, e do avançado Vangelis Pavlidis.É apenas o terceiro jogador suíço da história dos encarnados, sucedendo ao também avançado Haris Seferovic e ao lateral Loris Benito.