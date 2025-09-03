11.ª etapa sem vencedor devido a protestos pró-Palestina

"Devido a alguns incidentes na linha de chegada, decidimos cronometrar o tempo a três quilómetros da meta. Não teremos um vencedor da etapa", referiu a organização.

A etapa, com 157,4 quilómetros com início e fim previsto em Bilbau, ficou marcada pelos vários protestos ao longo do dia contra a presença da Israel-Premier Tech na corrida e contra a situação que vive a população palestiniana em Gaza.

Na zona de meta, na primeira passagem do pelotão, foi possível ver várias bandeiras da Palestina concentradas, com as barreiras de proteção quase a cederem, com elementos da organização também no local.