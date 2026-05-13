Afonso Eulálio é o terceiro português a liderar a `corsa rosa`

O jovem figueirense de 24 anos, a participar apenas pela segunda vez numa grande Volta, é o terceiro português a liderar o Giro, depois de Acácio da Silva (1989) e João Almeida (2020).

Eulálio foi segundo no final dos 203 quilómetros entre Praia a Mare e Potenza, atrás do espanhol Igor Arrieta (UAE Emirates), após ter fugido ao pelotão logo no início da tirada.

Giro: Afonso Eulálio entre a elite do ciclismo português na 'corsa rosa'



Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) tornou-se no novo líder da Volta a Itália, juntando-se a Acácio da Silva e João Almeida na restrita lista de ciclistas portugueses que vestiu a ‘maglia rosa’ nas 109 edições da prova.



Aos 24 anos, e naquela que é a sua segunda presença em grandes Voltas, o figueirense foi segundo na quinta etapa, dois segundos atrás do espanhol Igor Arrieta (UAE Emirates), após ter integrado a fuga do dia desde os quilómetros iniciais, e ascendeu à liderança da geral.



O luso da Bahrain Victorious tem 02.51 minutos de vantagem sobre o vencedor do dia, que cumpriu a tirada em 05:07.51 horas, e 03.34 sobre o italiano Christian Scaroni (XDS Astana), que é terceiro.



Seis anos depois de João Almeida liderar o Giro durante 15 dias, Eulálio ‘imitou’ o melhor voltista português da atualidade e também Acácio da Silva.



Em 1989, Acácio da Silva, que também comandou a Volta a França, teve a camisola vestida durante apenas um dia, perdendo-a na terceira etapa para o italiano Silvano Contini, após um contrarrelógio por equipas.



Antigo campeão nacional de fundo de sub-23 (2022), o nono classificado dos últimos Mundiais confirmou hoje a sua ascensão no pelotão internacional e ‘ajustou contas’ com o Giro.



“É um ajuste de contas. É ver se fecho algo que deixei aberto o ano passado”, confessou à agência Lusa antes do arranque da 109.ª edição da Volta a Itália, em Nessebar, na Bulgária.



Afonso Eulálio estreou-se na ‘corsa rosa’ no ano passado e até deu nas vistas, ao coroar em solitário o Mortirolo, uma das mais icónicas e difíceis subidas da Volta a Itália, mas dois dias depois do seu feito, durante a 19.ª etapa, desistiu.



Agora, o português defende a liderança na quinta-feira, na sexta etapa, que vai ligar Paestum a Napóles em 142 quilómetros essencialmente planos.



