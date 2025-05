Afonso Eulálio foi 10.º na 17.ª etapa ganha por Del Toro

O jovem figueirense, de 23 anos, foi um dos últimos resistentes da fuga do dia, tendo mesmo coroado isolado o `terrível` Mortirolo, de primeira categoria, e fechado o top 10 no final dos 155 quilómetros entre San Michele all`Adige e Bormio, a 56 segundos do vencedor.

Del Toro consolidou a sua camisola rosa, atacando nos derradeiros 1.500 metros para cortar a meta isolado, em 03:58.54 horas, à frente de outro dos fugitivos da jornada, o francês Romain Bardet (Picnic PostNL), segundo a três segundos, com o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a ser terceiro, a seis.

O campeão do Giro2019 subiu a segundo da geral, agora a 41 segundos do ciclista da UAE Emirates, enquanto o britânico Simon Yates (Visma-Lease a Bike) desceu a terceiro, a 51.

Na quinta-feira, os ciclistas terão uma jornada mais tranquila nos 144 quilómetros entre Morbegno e Cesano Maderno, que incluem `apenas` uma contagem de montanha de segunda categoria e duas de terceira.