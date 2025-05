Alemão Nico Denz fugiu para a vitória na 18.ª etapa

O corredor de 31 anos isolou-se dos companheiros de jornada nos derradeiros 20 quilómetros dos 144 entre Morbegno e Cesano Maderno e cortou a meta com o tempo de 3:12.07 horas, somando a terceira vitória na `corsa rosa`, à frente do italiano Mirco Maestri (Polti VisitMalta) e do belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), respetivamente segundo e terceiro, a 1.01 minutos.

Numa tirada em que o seu companheiro espanhol Juan Ayuso desistiu, Isaac del Toro manteve as diferenças para os perseguidores na geral, nomeadamente o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), segundo a 41 segundos, e o britânico Simon Yates (Visma-Lease a Bike), terceiro a 51.

A alta montanha regressa ao Giro na 19.ª etapa, uma ligação de 166 quilómetros entre Biella e Champoluc, com três contagens de primeira categoria e uma de segunda, a cinco quilómetros da meta.