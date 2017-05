Amaro Antunes lidera Grande Prémio JN

Mário Aleixo - RTP 25 Mai, 2017, 07:40 | Ciclismo

Os "dragões" terminaram a tirada inaugural em 7.01 minutos, um segundo a menos do que a RP-Boavista e menos três segundos do que a Efapel, com Amaro Antunes, o primeiro ciclista a cortar a meta, a vestir de amarelo.



O contrarrelógio por equipas de 5,9 quilómetros, percorrido à noite por 15 equipas, 12 delas do pelotão nacional, deu início à 27ª edição da prova, com a equipa vencedora do ano transato, através de Rafael Reis, e que conta nos inscritos com o vencedor de 2015, António Carvalho, a partir na frente depois de ter sido a última equipa a sair para a estrada, pelas 22h10.



"A equipa estava preparada para vencer", explicou, em declarações ao sítio da W52-FC Porto na Internet, o novo líder da prova.



Na próxima etapa, Amaro Antunes, que elogiou a "boa aposta" da organização em realizar o prólogo noturno, pretende "levar a camisola de líder até ao final", seja nas suas costas ou nas de um colega de equipa.



Esta quinta-feira, os ciclistas percorrem 138,1 quilómetros na ligação entre Ovar, no distrito de Aveiro, e a Maia, no distrito do Porto, com passagem por duas contagens de montanha de segunda categoria.