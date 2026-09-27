Brandon McNulty fugiu para o arco-íris na prova de fundo

Aos 28 anos, o norte-americano, que não constava na lista de favoritos, conquistou a maior vitória da sua carreira ao ser o mais forte no final dos frenéticos 273,4 quilómetros entre Brossard e Montreal, que cumpriu em 06:17.04 horas à frente do australiano Michael Matthews e de `MVDP`, respetivamente segundo e terceiro a 13 segundos.

McNulty sucede no palmarés ao esloveno Tadej Pogacar, que tinha vencido as duas edições anteriores e esteve ausente devido à queda grave que sofreu na Volta a Espanha no final de agosto, e torna-se no primeiro norte-americano a vestir o arco-íris desde Lance Armstrong em 1993.