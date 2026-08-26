Britânico Matthew Brennan `bisa` com triunfo na quinta etapa
O ciclista britânico Matthew Brennan (Visma/Lease a Bike) conquistou esta quarta-feira a segunda vitória na presente edição da Volta a Espanha, ao impor-se ao sprint na quinta etapa da competição liderada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).
Depois de ter triunfado na segunda tirada, Brennan impôs-se na chegada a Roquetes, cumprindo os 173,3 quilómetros desde Falset em 03:47.02 horas, deixando o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e o italiano Vincenzo Albanese (EF Education-Easypost) em segundo e terceiro, respetivamente, com o mesmo tempo.
Tadej Pogacar continua na liderança da geral, com 03.21 minutos de vantagem para o compatriota Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, e 03.32 face ao espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro.