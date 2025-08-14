Caicedo vence na Torre, Nych mais líder
O ciclista equatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) venceu hoje a sétima etapa da Volta a Portugal, no alto da Torre, enquanto o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) reforçou a liderança da classificação geral individual.
Caicedo, de 32 anos, cumpriu os 179,3 quilómetros entre o Sabugal e a Torre em 4:49.03 horas, tendo sido 33 segundos mais rápido do que Nych, segundo, com o português Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) em terceiro, a 46 segundos.
Nas contas da geral, o campeão de 2024 é agora mais líder, com 46 segundos de vantagem sobre um colega de equipa, o francês Alexis Guérin, segundo, e 1.20 minutos para o colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense), terceiro.
Na sexta-feira, a oitava e antepenúltima etapa da 86.ª edição liga Ferreira do Zêzere a Santarém em 178,2 quilómetros, com duas contagens de montanha de quarta categoria, em Abrantes e em Santarém.
