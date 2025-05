Caleb Ewan retira-se do ciclismo

“Durante os 11 anos da minha carreira, alcancei mais do que alguma vez imaginei ser possível. (…) Desde que me lembro, o meu mundo girou em torno do ciclismo. A rotina intensa, o sacrifício, a busca permanente pela evolução, o desejo de ganhar foram o meu ritmo, a minha identidade. Mas aquilo que era tudo para mim já não o é”, justificou o agora ex-corredor, de 30 anos.



A surpreendente retirada de Caleb Ewan acontece menos de quatro meses depois de ter assinado pela INEOS, após uma turbulenta transferência da Jayco AlUla já no decurso desta época.



Vencedor de cinco etapas no Tour e outras tantas no Giro, o australiano ganhou logo na estreia pela equipa britânica, na etapa inaugural da Semana Internacional Coppi e Bartali, e somou ainda um triunfo na Volta ao País Basco, desistindo no dia seguinte, numa decisão então explicada pela INEOS com a gestão do seu calendário competitivo.



Entre 2019 e 2021, Ewan foi um dos principais sprinters do pelotão mundial, mas a sua carreira, da qual se despede com 65 triunfos, foi sempre pautada pela inconstância, saindo de forma polémica também da Lotto, em 2023, após cinco épocas. Antes, representou as variantes da "nacional" Orica GreenEDGE.



“O que vivi nas duas últimas épocas, particularmente na segunda metade de 2024, pesaram na minha relação com a modalidade. Estou feliz por não ter deixado que esse período definisse o final da minha carreira”, explicou, numa nota partilhada pela INEOS.