Ciclista António Morgado repete triunfo na Clássica da Figueira
O ciclista português António Morgado (UAE Emirates) venceu hoje a quarta edição da Clássica da Figueira, revalidando o título conquistado em 2025, depois de bater o espanhol Alex Aranburu (Cofidis) num sprint a dois.
O corredor natural das Caldas da Rainha, de 22 anos, cumpriu os 177,8 com partida e chegada à Torre do Relógio, na marginal da Figueira da Foz, em 04:19.13 horas, batendo Aranburu, segundo com o mesmo tempo, enquanto o também espanhol Pau Martí (NSN) foi terceiro, a nove segundos.
António Morgado, que esta época já tinha conquistado o Troféu Calvià, soma a segunda vitória na prova lusa, que também já teve como vencedores o belga Remco Evenpoel e o dinamarquês Casper Pedersen, ambos ao serviço da Soudal Quick-Step.