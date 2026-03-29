Ciclista belga Jasper Philipsen triunfa ao sprint na In Flanders Fields

Antes Gent-Wevelgem, agora In Flanders Fields, a clássica belga entrou numa nova era com a mudança de nome e de local de partida, agora em Middelkerke, mas uma das maiores rivalidades do ciclismo mundial voltou a repetir-se, com o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) e Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) a isolarem-se a 35 quilómetros da meta, na subida ao Kemmelberg.



Contudo, o pelotão, liderado pela Red Bull-BORA-hansgrohe, pela INEOS e pela Decathlon, forçou o ritmo na perseguição e, à entrada para o último quilómetro, Van der Poel e Van Aert, já com a companhia do belga Alec Segaert (Bahrain Victorius), foram apanhados.



Num já reduzido pelotão, Philipsen conseguiu dar a vitória na mesma à Alpecin-Premier Tech, gastando 5:48.03 horas para cumprir os 240,8 quilómetros entre Middelkerke e Wevelgem.



“Há muito tempo que queria ganhar esta corrida, mas nunca tinha tido boas sensações, nem tinha conseguido colocar-me em posição de ganhar na reta final. Hoje, foi uma aposta arriscada, era tudo ou nada. Tínhamos o Mathieu [van der Poel] na frente, o que era ideal para nós. Mantive-me muito calmo e consegui ganhar”, assumiu o belga, que somou a 60.ª vitória como profissional.



O dinamarquês Tobias Lund Andresen esteve perto de dar a melhor sequência ao trabalho da Decathlon, mas foi segundo, com o mesmo tempo de Philipsen, tal como o francês Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike), terceiro classificado.



O português Rui Oliveira (UAE Emirates), campeão olímpico de madison em Paris2024, ao lado de Iúri Leitão, terminou na 69.ª posição, a 5.31 minutos de Philipsen.



