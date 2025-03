Ciclista britânico Noah Hobbs conquista 42.ª Volta ao Alentejo

Vindo da fuga do dia, o jovem italiano de 20 anos impôs-se no final dos 151,5 quilómetros entre Estremoz e Évora, com o tempo de 03:11.22 horas, à frente de Hobbs e do venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), respetivamente segundo e terceiro a dois segundos do vencedor.

Segundo na tirada, o jovem britânico da equipa de formação da EF Education-EasyPost conquistou a geral, deixando o segundo classificado, o argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), a 12 segundos.

O colombiano Jesús Peña (APHotels&Resorts-Tavira-Farense) foi terceiro da geral final, a 13.

Noah Hobbs, de apenas 20 anos, sucede no palmarés dos vencedores da `Alentejana` ao espanhol Eduard Prades (Caja Rural), depois de ter triunfado na primeira e terceira tiradas desta edição da prova portuguesa.