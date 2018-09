Ciclista holandesa Anna van der Breggen sagra-se campeã mundial de estrada

Lusa Comentários 29 Set, 2018, 16:20 | Ciclismo

Van der Breggen, de 28 anos, campeã olímpica em título, conquistou a terceira medalha nos Mundiais de estrada, a primeira de ouro, depois de ter terminado em segundo lugar nas provas de contrarrelógio individual – atrás da compatriota Annemiek Van Vleuten - e por equipas.



A holandesa distanciou-se do grupo da frente a 39 quilómetros da meta, impondo-se com o tempo de 4:11.04 horas, menos 3.42 minutos do que a segunda mais rápida, a australiana Amanda Spratt, que subiu pela primeira vez ao pódio, aos 31 anos.



A italiana Tatiana Guderzo, de 34 anos, concluiu os 155,6 quilómetros da prova a 5.26 minutos da vencedora, conquistando a medalha de bronze, nove anos depois de se ter sagrado campeã do mundo.