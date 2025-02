Ciclista Ivo Oliveira garante mais uma medalha lusa nos Europeus de pista

Ivo Oliveira vai lutar hoje ao final da tarde pelo título europeu frente ao britânico Josh Charlton, na corrida que decide o ouro e a prata, enquanto na disputa pelo bronze vão estar o italiano Renato Favero e o britânico Michael Gill.

O ciclista luso já se sagrou campeão europeu nesta prova de perseguição individual em 2020, somando ainda duas medalhas de prata (2017 e 2018). Para além destas, conquistou uma medalha de prata em madison, em 2020.

Esta será a quarta medalha de Portugal nos Europeus até ao momento, depois do título europeu de Iúri Leitão na corrida por pontos, da prata de Rui Oliveira na eliminação e do bronze de Maria Martins no scratch.