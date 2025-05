Ciclista João Almeida foi terceiro na terceira etapa e subiu a sétimo na Romandia

Vine atacou no derradeiro quilómetro dos 183,1 com início e final em Cossonay e cortou a meta isolado, com o tempo de 4:03:35 horas, sendo dois segundos mais rápido do que o francês Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e João Almeida, respetivamente segundo e terceiro na etapa.

Graças aos quatro segundos de bonificação conquistados na meta, o corredor de A-dos-Francos subiu a sétimo, estando agora a 49 segundos do camisola amarela.

Alex Baudin lidera com cinco segundos de vantagem sobre Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e seis face ao também belga Lennert Van Eetvelt (Lotto).

Ao contrário dos favoritos, que cortaram a meta num grupo a dois segundos do vencedor, Ivo Oliveira chegou a sete segundos do seu companheiro Vine, na 32.ª posição, e desceu um lugar na geral, para 18.º, a 1.12 minutos de Baudin.

Já Nelson Oliveira (Movistar) foi 92.º, a 11.37 minutos, e é 82.º, a mais de 20 minutos do camisola amarela.

No sábado disputa-se a quarta etapa da prova suíça, a única com chegada em alto, com a ligação de 128,4 quilómetros entre Sion e Thyon 2000, uma contagem de montanha de primeira categoria.

