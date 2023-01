Ciclista João Almeida nono no Trofeo Serra de Tramuntana em Maiorca

João Almeida concluiu sozinho o quarto dos cinco eventos do Challange de Maiorca, com início e fim em Lloseta, a 31 segundos do belga Kobe Goossens, que terminou com 02:54.58 horas, e que na sexta-feira tinha alcançado o primeiro triunfo da carreira, no Trofeo Andratx.



O pódio ficou completo com os compatriotas Lennert van Eetvelt (Lotto-Dstiny), terceiro na sexta-feira, e Ilan van Wilder (Soudal-Quick Step), respetivamente a sete e nove segundos.



Rui Costa, que na terça-feira venceu o Trofeo Calvià, na estreia do campeão mundial de fundo de 2013 pela Intermarché-Circus-Wanty, não competiu hoje, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) voltou a não terminar, tal como na sexta-feira.



O Challenge de Maiorca termina domingo com o Trofeo Palma.