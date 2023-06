Ciclista Luís Mendonça vence GP Douro Internacional

Com partida e chegada a Lamego, a etapa de 144,4 quilómetros, contou com 73 ciclistas e teve a primeira tentativa de fuga aos 15 quilómetros, protagonizada por Keegan Swirbul (Efapel) e Miguel Salgueiro (AP Hotels-Tavira-Farense), que foi anulada pouco depois.



Ao quilómetro 31, um grupo de 11 destacou-se do pelotão chegando a ter 1.50 minutos de vantagem, com 46 quilómetros percorridos. A vantagem estabilizou nos dois minutos e o grupo manteve-se destacado, apesar de vários ataques.



À entrada para os últimos 10 quilómetros, Gaspar Gonçalves (Efapel), Miguel Salgueiro (AP Hotels-Tavira-Farense) e João Medeiros destacaram-se e discutiram entre si a vitória, ao sprint, no qual o ciclista da Credibom-LA Alumínios-Marcos Car foi o mais rápido, cortando a meta com 3:29.17 horas.



Na classificação final, Luís Mendonça fechou com o tempo total de 18:44.30 horas, menos 21 segundos do que Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) e menos 26 que Joaquim Silva (Efapel), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Luís Mendonça, que já tinha conquistado o Grande Prémio Anicolor na presente temporada, vence agora a terceira edição do Grande Prémio Douro Internacional, sucedendo a José Neves e Mauricio Moreira, vencedores das duas primeiras edições.



Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) venceu na montanha, Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) foi o melhor jovem e a Glassdrive-Q8-Anicolor foi a melhor equipa.