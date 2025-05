Ciclista luso João Almeida segundo na quarta etapa da Volta à Romandia

O francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) venceu a tirada de 118,2 quilómetros entre Sion e Thyon 2000, ao cumprir a distância em 3:43.46 horas, batendo o português num sprint a dois na chegada em alto àquela estância suíça.

O italiano Lorenzo Fortunato (Astana) foi terceiro, a 29 segundos, mas não conseguiu segurar a liderança da geral, que passou para o jovem francês, de 21 anos, num pódio separado por três segundos -- Fortunato ficou a dois e Almeida a três.

Numa tirada `temida`, pela longa e dura ascensão até Thyon, a seleção entre o grupo dos favoritos começou logo no início da escalada, com mais e mais nomes a ficarem para trás.

Nessa seleção gradual, Martinez e Almeida foram-se mostrando os mais confortáveis, enquanto o português tinha no australiano Jay Vine um companheiro e uma cartada adicional a jogar, depois da vitória na véspera.

Assim, chegaram os dois na frente à disputa pela meta, mas o gaulês acabou por ter mais ponta final, já dentro dos últimos 100 metros, e venceu Almeida por menos de uma roda de diferença, em chegada dura acima dos 2.000 metros de altitude.

O ciclista português, de 26 anos, ficou perto de nova vitória em 2025, ano em que já venceu uma etapa no Paris-Nice, além de mais duas tiradas, e a geral final, na Volta ao País Basco, última corrida antes de chegar à Romandia.

O luso procura fazer algo ao alcance de muito poucos, que é vencer duas provas por etapas do escalão WorldTour seguidas, e domingo tudo se decide no contrarrelógio final em Genebra, de 17,1 quilómetros.

Almeida é teoricamente superior no contrarrelógio, especialidade em que é um dos melhores do mundo, face aos rivais, embora o colega de equipa australiano Jay Vine, quarto, a 32 segundos, e o campeão olímpico belga Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), já nono, a 1.41 minutos, possam ter uma palavra a dizer, bem como o campeão de 2024, o espanhol Carlos Rodriguez (INEOS), atualmente no sexto posto, a 54 segundos do primeiro.

Nelson Oliveira (Movistar) foi hoje 71.º classificado na tirada, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) acabou em 95.º, ambos a mais de 20 minutos do vencedor.