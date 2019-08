Lusa Comentários 21 Ago, 2019, 18:23 | Ciclismo

Ciclista Rui Vinhas da W52-FC Porto em sétimo na Volta a Limousin



Redação, 21 ago 2019 (Lusa) – O ciclista português Rui Vinhas, da W52-FC Porto, terminou hoje em sétimo a primeira etapa da Volta a Limousin, em França, a oito segundos do vencedor da tirada, o gaulês Lilian Calmejane, da Total Direct Energie.



Calmejane cumpriu os 172,2 quilómetros da etapa, entre Condat-sur-Vienne e Guéret, em 4:33.52 horas, com oito segundos de vantagem sobre o espanhol Mikel Aristi, da Euskadi Basque Country, e do compatriota Benoit Cosnefroy, da AG2R La Mondiale, respetivamente segundo e terceiro classificados.



O francês Lillian Calmejane é o primeiro líder da Volta a Limousin, a decorrer até sábado, e parte na quinta-feira de amarelo para a segunda tirada, a decorrer entre Rouffiac e Trélissac, na distância de 182,9 quilómetros.