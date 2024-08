Contrarrelógio em Viseu coroa vencedor da Volta

Depois de ser segundo na nona etapa, no alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, o russo de 29 anos vestiu a camisola amarela e lidera a geral com 49 segundos de margem para o porto-riquenho Abner González (Efapel), segundo classificado, e 53 para o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), terceiro.



A sucessão de Stüssi, campeão em 2023, será decidida num ‘crono’ sem grandes dificuldades no percurso e no qual Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) entra como melhor português, no quarto lugar, a 57 segundos.



No top 10, o antigo líder da geral Afonso Eulálio (ABTF-Feirense) é o outro luso, no sexto posto, a 1.50 minutos do primeiro lugar.



A cidade de Viseu, que em 2021 também recebeu o contrarrelógio final da Volta, vai ainda coroar os líderes de várias classificações secundárias, no caso o espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) como vencedor na montanha e o argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) nos pontos, além do espanhol Jaume Guardeño (Caja Rural-Seguros RGA), 10.º na geral e líder da juventude.