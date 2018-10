Daniel Mestre deixa Efapel e assina pela W52-FC Porto

Lusa Comentários 09 Out, 2018, 20:05 | Ciclismo

O corredor, de 32 anos, comunicou a mudança de equipa através da rede social Facebook, na qual agradeceu “a toda a equipa Efapel” por três anos “fantásticos”.



Em jeito de balanço, Mestre qualificou a temporada de 2018 como uma em que não atingiu “todos os objetivos pessoais traçados”, fazendo ainda assim “um balanço bastante positivo, com vontade de trabalhar mais e melhor em 2019”.



Em 2018, o português venceu a Clássica Aldeias do Xisto, em março, terminando em nono da geral o Grande Prémio das Beiras e Serra da Estrela e em oitavo a Volta a Castela e Leão, em Espanha.



Na Volta a Portugal, foi 29.º no final, depois de ter conseguido ser segundo na sétima etapa, terceiro na sexta e de ter ido ao ‘top 10’ mais duas vezes.



A W52-FC Porto, que venceu a última Volta a Portugal com o espanhol Raúl Alarcón, é candidata à subida ao estatuto de equipa continental profissional, segundo escalão da União Ciclista Internacional (UCI).