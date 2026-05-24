Dversnes vence 15.ª etapa, Vingegaard mantém liderança

Dversnes, de 29 anos, completou em 03:03.18 horas os 157 quilómetros entre Voghera e Milão, impondo-se sobre a meta aos italianos Mirco Maestri (Polti) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), companheiros de uma fuga bem-sucedida, que terminaram no segundo e terceiro lugares no final do circuito na cidade milanesa, respetivamente, com o mesmo tempo do norueguês.

Vingegaard, que participa pela primeira vez no Giro e no sábado desalojou Eulálio da liderança da 109.ª edição da corrida, manteve a camisola rosa e a vantagem de 02.26 minutos sobre o ciclista português, segundo posicionado na classificação geral, e 02.50 sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon).

Na segunda-feira, o pelotão do Giro beneficia do terceiro e último dia de descanso, antes de disputar a 16.ª etapa, na terça-feira, entre Bellinzona e Carì, nos Alpes suíços, na extensão de 113 quilómetros, com a chegada a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.