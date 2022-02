Egan Bernal volta a caminhar após acidente em 24 de janeiro

”, escreveu o colombiano, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, na rede social Twitter, na qual tem documentado os vários momentos de uma recuperação que será longa.A mensagem foi acompanhada de um vídeo de Bernal a caminhar ao ar livre, ainda que com um aparato médico em torno do torso e do pescoço.O colombiano colidiu, a alta velocidade, com um autocarro enquanto treinava com outros colegas da equipa INEOS no Norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, problemas que obrigaram a várias intervenções cirúrgicas.

“Quase 20 ossos partidos... 11 costelas. Fémur. Rótula. T5-T6 (vértebras). Odontoides. Metacarpo. Um polegar. Perdi um dente. Perfuração de ambos os pulmões”, tinha enumerado o corredor de 25 anos, na quinta-feira numa publicação na rede social Instagram.