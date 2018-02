Equipa de ciclismo da Efapel reforça-se com espanhol David Arroyo

Lusa 03 Fev, 2018, 20:24 / atualizado em 03 Fev, 2018, 20:24 | Ciclismo

O ciclista (ex-Caja Rural - Seguros RGA), que já foi segundo da geral da Volta a Portugal e do Giro de Itália, disse hoje, na apresentação da equipa à comunicação social, que vem para ajudar a "conseguir grandes resultados e vitórias".



Na equipa, destaca-se também as entradas de Marcos Jurado (ex-Burgos BH) e do 'sprinter' Pedro Paulinho (ex-Louletano - Hospital de Loulé) e as saídas de António Barbio, Álvaro Trueba e Mateo Garcia.



A Efapel manteve na equipa Sérgio Paulinho, Daniel Mestre, Henrique Casimiro, Rafael Silva, Jesus Del Pino e Bruno Silva.



"Temos uma equipa combativa que quer sempre disputar a vitória na Volta a Portugal e em todas as competições que participa", sublinhou o diretor desportivo Américo Silva.



Segundo o responsável, a vinda de David Arroyo, que foi segundo classificado na Volta a Portugal em 2004, tem como objetivo "reforçar a equipa para tentar a conquista do objetivo de vencer Volta a Portugal".



"É mais uma peça neste xadrez, pois trabalhamos muito no coletivo e não no individual, apostamos sempre na equipa e o que anteriormente já vencemos foi à custa do grande trabalho coletivo", frisou.



Américo Silva confirmou ainda que a equipa vai continuar a ser liderada por Sérgio Paulinho, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas2004, que ingressou na Efapel em 2017, depois de mais de uma década a competir nas melhores equipas do mundo.



"O Sérgio veio de uma grande equipa do estrangeiro e está a trabalhar para ser um líder nesta equipa. Teve uma evolução esperada, mas no final do ano tanto ele como eu ficámos com a convicção de que o ano de 2018 poderia ser bastante melhor, daí continuarmos a aposta", explicou o diretor desportivo.



No entanto, salientou que o ciclista Henrique Casimiro, "que tem tido também uma prestação muito engraçada nos últimos anos nesta equipa, terá também liberdade para liderar".



Aos jornalistas, Sérgio Paulinho disse que a Efapel tem uma equipa "muito completa" e que a ambição para 2018 passa pela conquista da Volta a Portugal "depois de um ano de transição, de adaptação a uma maneira de correr a que não estava habituado".







Equipa da Efapel para 2018:



Sérgio Paulinho, Daniel Mestre, Henrique Casimiro, Rafael Silva, Jesus Del Pino, Bruno Silva, David Arroyo (ex-Caja Rural - Seguros RGA), Marcos Jurado (ex-Burgos BH) e Pedro Paulinho (ex-Louletano - Hospital de Loulé).



Diretor desportivo: Américo Silva.