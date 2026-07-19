Evenepoel ganha 15.ª etapa e sobe a segundo após desistência de Vingegaard
O ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganhou este domingo no alto do Plateau de Solaison, subindo ao segundo lugar da geral da Volta a França após uma 15.ª etapa marcada pelo abandono de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
O duplo campeão olímpico somou a terceira vitória da carreira no Tour, ao ser o primeiro a cumprir os 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, à frente de Tadej Pogacar (UAE Emirates), o camisola amarela que foi segundo com as mesmas 04:23.09 horas do vencedor. O mexicano Isaac del Toro foi terceiro, a seis segundos.
Após a desistência de Vingegaard, que caiu a mais de 20 quilómetros da meta, Evenepoel subiu ao segundo lugar da geral, a exatos cinco minutos de Pogacar, num pódio que fica completo com Del Toro, que está a 05.58 do seu colega esloveno.
Na segunda-feira, o pelotão cumpre o segundo e último dia de descanso da 113.ª edição da `Grande Boucle`, regressando à estrada para enfrentar os 26,1 quilómetros de contrarrelógio individual entre Évian Les-Bains e Thonon Les-Bains na terça-feira.