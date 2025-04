Evenepoel regressa sexta-feira à competição

O campeão olímpico de fundo e contrarrelógio, de 25 anos, vai cumprir o seu plano alternativo de regresso, que inicialmente era em março, mas passou para a Flèche Brabançonne (na sexta-feira), antes das outras três clássicas das Ardenas (a Amstel Gold Race, em 20, a Flèche Wallonne, em 23, e a Liège-Bastogne-Liège, em 27), após o regresso aos treinos no início de fevereiro.



O campeão do mundo de 2022 recordou a recuperação do acidente sofrido em 3 de dezembro de 2024, quando embateu contra a porta de um veículo dos correios, depois de a carteira ter aberto abruptamente, ficando com fraturas numa costela, omoplata e mão direitas, contusões nos pulmões e uma deslocação da clavícula direita, que rasgou os ligamentos envolventes.



“Após dias, semanas e meses de espera, por fim vou poder desfrutar das minhas primeiras corridas. O caminho até agora foi muito duro e desafiante. Foi a luta mais dura da minha vida até agora. Mental e fisicamente posso dizer, honestamente, que estive muito deprimido e tive muitas dúvidas sobre o meu futuro”, escreveu o vencedor da edição de 2022 da Vuelta.



Remco Evenepoel, três vezes vencedor da Volta ao Algarve, em 2020, 2022 e 2024, destacou o apoio da sua família durante o processo, em particular da sua mulher, agradecendo a Oum, com quem aprendeu a rezar.



“Só quero dizer que, sem ti, provavelmente tinha terminado a minha carreira”, vincou o belga da Soudal Quick-Step, numa declaração de amor, depois alargada aos seus pais e médicos.



Um dos grandes nomes do ciclismo mundial da atualidade, Evenepoel já tinha sofrido uma queda em 2024, na Volta ao País Basco, e abril, quando fraturou a clavícula e omoplata direitas, mas voltou à estrada a tempo de subir ao pódio na estreia na Volta a França - foi terceiro -, conquistar dois ouros olímpicos e ainda o título mundial de contrarrelógio.