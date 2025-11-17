Federação Portuguesa de Ciclismo organiza Volta a Portugal em 2026





(Com Lusa)

“A FPC informa que, na sequência da cessação antecipada do contrato de concessão relativo à organização de provas do calendário nacional, assumirá, em 2026 e de forma transitória, a organização da Volta ao Alentejo, da Volta a Portugal e da Volta a Portugal do Futuro, mantendo igualmente a organização da Volta ao Algarve”, lê-se no comunicado.Este anúncio ocorre uma semana depois de a FPC ter posto fim ao contrato de concessão da Volta a Portugal à Podium Events, antecipando em um ano o fim da relação contratual por “incumprimento” da empresa, que organizava a prova desde 2017.“Esta solução transitória permitirá viabilizar as provas desportivas na próxima época, prevendo-se também a adoção de um modelo alargado de parceria que potencie e projete estas competições”, prossegue a FPC.Uma nova concessão vai depender dos resultados do próximo ano, acrescenta o organismo liderado por Cândido Barbosa, que vai avocar a responsabilidade de organizar a Volta a Portugal do Futuro.“Concluída a época de 2026, a FPC estará em condições de avaliar os resultados deste modelo transitório de gestão e de equacionar o lançamento de uma nova concessão de longo prazo, em moldes que garantam a sustentabilidade, sejam compagináveis com a estratégia desportiva e aliem a paixão pela modalidade à excelência organizativa e à valorização desportiva das competições”, continua.Na passada segunda-feira, a FPC dava conta do “incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento por parte da Podium Events”, devido a uma “situação que se agravou ao longo do último ano, apesar das várias tentativas de resolução amigável promovidas pela FPC”.No dia seguinte, a Podium Events acusou a FPC de “falta de decoro e lealdade”, dizendo ter tomado conhecimento do término antecipado do contrato de concessão da Volta a Portugal através de patrocinadores.