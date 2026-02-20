Filippo Ganna vence contrarrelógico e Ayuso reforça liderança

Ganna, vice-campeão olímpico em título de contrarrelógio, ganhou pela primeira vez no Algarve, ao cumprir o percurso em 21.53 minutos, superando Ayuso, segundo, por seis segundos, e o sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek), terceiro, por oito.

Na geral, Ayuso, que partiu para a tirada com o mesmo tempo de Paul Seixas (Decathlon), passou a totalizar 8:32.43 horas, continuando a ser secundado pelo francês, agora a sete segundos, e por João Almeida, terceiro, a 44, depois de ter sido 10.º no contrarrelógio, a 43.

A quarta etapa da Volta ao Algarve, que se realiza no sábado, com partida em Albufeira e chegada a Lagos, depois de percorridos 175,1 quilómetros.