Francês Paul Seixas é o primeiro líder da Volta ao País Basco





(Com Lusa)

Seixas, de apenas 19 anos, cumpriu os 13,8 quilómetros do contrarrelógio, com início e fim em Bilbau, em 17,09 minutos, com Kévin Vauquelin em segundo, a 23 segundos, e o austríaco Felix Grossschartner (UAE Emirates) em terceiro, a 27 segundos.O esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que já venceu a competição por duas vezes, em 2018 e 2021, foi apenas quarto no dia de hoje, a 28 segundos do líder.Paul Seixas voltou a demonstrar a sua qualidade no arranque da Volta ao País Basco, que em 2025 foi ganha pelo português João Almeida (UAE Emirates), este ano ausente, com mais um resultado de qualidade num arranque de temporada a ‘todo o gás’.Esta temporada, o ciclista francês terminou em segundo a Volta ao Algarve, atrás de Juan Ayuso e na frente de João Almeida, venceu a clássica francesa da Faun-Ardèche e foi segundo na Strade Bianche, apenas batido pelo ‘insuperável’ Tadej Pogacar.Na terça-feira, a segunda etapa da Volta ao Pais Basco vai ligar Pamplona-Iruña a Lekunberri, ao longo de 164,9 quilómetros, com quatro contagens de montanha, a última delas de primeira categoria, já perto do final.