Gilmore vence etapa, Nych mantém liderança da Volta a Portugal
O ciclista australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) venceu hoje ao sprint a quinta etapa da Volta a Portugal, na chegada a Viseu, enquanto o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) conservou a liderança da classificação geral.
Gilmore, de 24 anos, bateu o colombiano Santiago Mesa (Efapel), segundo, e o português Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro, após 155,5 quilómetros entre Lamego e Viseu, concluídos em 3:37.13 horas.
Nas contas da geral, o vencedor de 2024 Artem Nych segue com a camisola amarela, com oito segundos de vantagem para o sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), segundo, e 12 sobre o colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense), terceiro.
O pelotão vive terça-feira o dia de descanso desta 86.ª edição, retomando na quarta-feira com a sexta etapa, de 175,2 quilómetros entre Águeda e Guarda.
