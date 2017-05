Giro cumpre silêncio em memória de Hayden e de vítimas de atentado de Manchester

Lusa 23 Mai, 2017, 14:44 | Ciclismo

Os ciclistas mantiveram-se em silêncio antes da partida para a 16.ª etapa do Giro, que ligará Rovett a Bormio, com subidas do Mortirolo e Stelvio.



O piloto norte-americano Nicky Hayden, campeão mundial de MotoGP em 2006, morreu na segunda-feira na sequência de ferimentos causados por um atropelamento quando circulava de bicicleta.



A triatleta alemã Julia Viellehner, de 31 anos, morreu a 22 de maio, na sequência de um acidente semelhante ao de Hayden, ocorrido em 15 de maio quando treinava na zona dos Montes Apeninos.



O pelotão da 100.ª edição do Giro homenageou também as vítimas do atentado perpetrado na segunda-feira à noite na Arena Manchester, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, que causou, pelo menos 22 mortos e 59 feridos.