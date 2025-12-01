Giro: Última semana será decisiva em 2026 após saída da Bulgária

A 109.ª edição foi hoje apresentada, com a Bulgária a ser a 16.ª nação estrangeira a receber a grande partida do Giro, acolhendo as três primeiras etapas, a primeira, em 08 de maio, a ligar Nessebar a Burgas, num percurso de 156 quilómetros que deverá permitir que um sprinter seja o primeiro camisola rosa.



No dia seguinte, os ciclistas enfrentam a primeira etapa de quatro com pelo menos duas centenas de quilómetros, com uma ligação entre Burgas e Veliko Tarnovo (220), com as primeiras dificuldades , embora as três contagens de terceira categoria a não deverem impedir mais uma chegada em pelotão.



Após a despedida da Bulgária, com 174 quilómetros entre Plovdiv e a capital Sófia, e o primeiro dia descanso, o pelotão vai entrar em território italiano pelo sul, mas será preciso esperar pela sétima tirada para a primeira grande etapa de montanha, com a chegada ao Bolckhaus, uma contagem de primeira categoria, após o mais longo percurso desta edição, com 246 quilómetros após a partida de Formia.



Duas etapas de média montanha antecedem o único contrarrelógio da ‘corsa rosa’ de 2026, com 40,2 quilómetros praticamente planos entre Viareggio e Massa, na 10.ª etapa, em 19 de maio, após o segundo dia de descanso, já depois de nova chegada em alto, na nona tirada, em Corno alle Scale, com a meta a coincidir com uma contagem de primeira categoria, após 184 quilómetros.



A terceira chegada em alto de sete do Giro vai acontecer à 14.ª etapa, com uma contagem de primeira categoria em Pila, mas após uma curta ligação de 133 quilómetros, mas na qual os ciclistas vão ter de ultrapassar mais quatro contagens de montanha, duas das quais de primeira categoria.



No dia seguinte, os ciclistas vão ter uma mais ‘tranquila’ e tradicional chegada a Milão, antes do último dia de descanso e da entrada para a dura e decisiva semana final, que começa com uma visita à Suíça, na mais curta ligação em linha desta edição, entre Bellinzona e Carí, com a meta a coincidir com uma primeira categoria.



A acidentada 17.ª etapa, entre Cassano d'Adda e Andalo (200 quilómetros), e uma plana 18.ª, entre Fai della Paganella e Pieve di Soligo (167), antecedem as duas últimas decisivas etapas antes da chegada a Roma.



A 19.ª etapa será, provavelmente a mais dura desta edição, com 151 quilómetros, entre Feltre e Piani di Pezzè, embora a meta coincida apenas com uma contagem de terceira categoria, mas antes os ciclistas vão ter de ultrapassar mais cinco subidas categorizadas, uma das quais de categoria especial, no Passo Giau, o ponto mais alto do Giro, instalada a 2.233 metros de altitude.



O vencedor da 109.ª edição deverá ficar definido no dia seguinte, nos 199 quilómetros entre Gemona del Friuli e Piancavallo, onde os ciclistas vão passar na última subida, com a meta a ser também uma contagem de primeira categoria.



Em 31 de maio, os 131 quilómetros em Roma vão servir apenas para coroar o sucessor do britânico Simon Yates, vencedor em 2025.

