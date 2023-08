Hélder Gonçalves entre o ciclismo e a engenharia de software

”, resumiu à Lusa.Segundo na classificação da juventude na passada edição da Volta a Portugal, o promissor corredor da Kelly-Simoldes-UDO, que ambiciona integrar o top 10 final nesta edição, está preparado para encostar a bicicleta, depois de descobrir que “”.Não é que a engenharia seja mais fácil, nota Hélder Gonçalves, apenas apresenta “outros tipos de desafios”, como datas de entrega ou reuniões.”, revelou.Embora prefira deixar “essa parte de reflexão para quando terminar a Volta”, uma vez que está “totalmente focado” nos 11 dias da prova, Gonçalves justifica a opção pela engenharia em detrimento do ciclismo pelo facto de “gostar de desafios” e ter a vontade de “trabalhar em outros países e viajar”.Nesta decisão também pesa a remuneração, uma questão em que o jovem “nem queria tocar”: “”.No entanto, o ciclista da Kelly-Simoldes-UDO não esconde que antes de desistir do ciclismo gostava de ter uma experiência lá fora, algo que, acredita, até já poderia ter acontecido se tivesse nascido noutro país.





Expetativa e esperança



“Infelizmente, custa-me dizer isto, mas acho que se tivesse nascido no outro lado da fronteira já estava a correr num escalão mais acima. Nem é questão do meu valor. Eu vejo por colegas que correram contra mim nas camadas jovens, seja em júnior, seja no ano passado, em sub-23, na Taça das Nações… quase todos correm já num escalão acima. E colegas que vêm correr aqui, a Portugal, nestes 11 dias ou em troféus como o Joaquim Agostinho, e chegam no final da tabela classificativa e isso custa-me imenso”, assumiu.



De acordo com Gonçalves, os ciclistas que estão em Portugal “são bastante prejudicados, mas não há nada a fazer”.



“Ainda ontem (segunda-feira), comentei com um colega que talvez gostasse de ter uma oportunidade, mas sei que talvez nunca a vá ter. Mas sei que não depende de mim sequer, nem das minhas qualidades”, avaliou, culpando a fama do ciclismo nacional, cimentada pelo escândalo de doping da W52-FC Porto, pela ausência de convites.



O atual 16.º classificado da Volta a Portugal nota, contudo, que “as coisas estão a melhorar, inclusive este ano”, algo que o vai levando a adiar a decisão de sair do ciclismo, por sempre ter aguardado por uma oportunidade para mostrar o seu valor, como mostra “sempre” que vai correr a outros países pela seleção nacional.



“Vejo que isto é um pouco monótono, o facto de termos sempre as mesmas corridas, os mesmos adversários, e gostava também de tentar algo mais, porque sinto-me confortável, confiante, não tenho problemas em adaptar-me a qualquer tipo de risco ou o que seja. E, pronto, sempre aguardei algum contacto, já tive algumas conversas, mas ainda não surgiu nada, a ver se é este ano. Já surgiram algumas portas que estão semiabertas à custa desta Volta a Portugal e vamos ver se eu as abro de vez”, concluiu.