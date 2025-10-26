Iúri Leitão nono no omnium

Medalha de prata nesta disciplina nos Jogos Olímpicos Paris2024 e campeão mundial em 2023, Leitão acabou com 104 pontos, a 29 do espanhol, que venceu com 133, apenas mais dois do que o belga Lindsay de Wilder, campeão em 2024, e do que o japonês Kazushige Kuboki, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O concurso de ominum não começou da melhor forma para o português, campeão olímpico de madison, que foi apenas 15.º no scratch, prova na qual tinha conquistado a medalha de bronze na quinta-feira, na sua estreia nos Mundiais, em Santiago, com o japonês a ser o melhor e a somar os 40 pontos para o primeiro lugar.

Na corrida por tempo, Iúri Leitão começou a recuperar alguns lugares, ao ser oitavo, com um ponto, por ter vencido o primeiro sprint, com o alemão Moritz Augenstein, campeão mundial de scratch, a vencer.

Na eliminação, mesmo que por vezes tenha estado, aparentemente, mal colocado, o vianense conseguiu ir sempre ultrapassando sprints e acabou por chegar ao quarto lugar, com o campeão mundial em 2024, o belga Lindsay de Wilder, a vencer com um ataque poderoso nas últimas voltas.

O quarto lugar na eliminação permitiu a Leitão entrar para a decisiva corrida por pontos na oitava posição, com 72 pontos, a 34 do líder Albert Torres Barceló (106), com Kazushige Kuboki (102) em segundo e Moritz Augenstein (100) em terceiro.

De Wilder, em busca do segundo título consecutivo, foi o primeiro a mexer na corrida, mas sem conseguir dar uma volta, apesar de vencer o segundo sprint, no qual Iúri Leitão conseguiu dois pontos.

A 63 voltas do final, Iúri Leitão atacou, conseguindo mesmo os 20 pontos por ter dado uma volta ao pelotão e mais 10 pontos de ter vencido dos sprints, o que abria ainda alguma esperança de poder lutar por uma medalha, caso conseguisse dobrar novamente o pelotão.

A luta pelas medalhas acabou por ficar para o derradeiro sprint, com pontos a dobrar, com o dinamarquês Niklas Larsen a seguir na frente com o australiano Oliver Bleddyn e, caso fosse o primeiro a cortar a meta, a poder sagrar-se campeão mundial.

Contudo, na derradeira curva, Bleddyn ultrapassou Larsen e `roubou-lhe` os 10 pontos do primeiro lugar, com os seis que o dinamarquês conquistou a serem insuficientes para festejar o título e a nem chegarem para as medalhas, porque Kuboki ainda somou quatro, que lhe deram a prata.

No domingo, no último dia dos Mundiais, João Matias disputa a final da eliminação, às 14:40 locais (18:40 em Lisboa), e Diogo Narciso e Iúri Leitão vão estar no madison, às 15:58 (19:58), prova em que o ciclista de Viana do Castelo é campeão olímpico, ao lado de Rui Oliveira.