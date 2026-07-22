Jasper Philipsen fugiu para vencer pelo quinto ano consecutivo
Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ganhou esta quarta-feira finalmente na 113.ª Volta a França, superiorizando-se aos seus companheiros de fuga para somar o 11.º triunfo na prova na 17.ª etapa desta edição, disputada como uma clássica.
O belga de 28 anos, que ganhou pelo quinto ano consecutivo no Tour, foi o mais forte entre os mais de 40 fugitivos que `animaram` os 174,7 quilómetros entre Chambéry e Voiron, batendo o suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla) e o neerlandês Olav Kooij (Decathlon), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:41.13 horas.
Apesar de ter chegado quase nove minutos depois do vencedor, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) viveu hoje uma jornada tranquila na defesa da geral, mantendo os 04.32 minutos de vantagem sobre o Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que é segundo, e 06.51 sobre o seu colega mexicano Isaac del Toro, que fecha o pódio.
Na quinta-feira, os ciclistas enfrentam a primeira de três jornadas consecutivas de alta montanha, com a 18.ª etapa a ligar, ao longo de 185,2 quilómetros, o local da chegada de hoje a Orcières Merlette, onde a meta coincide com uma contagem de primeira categoria.