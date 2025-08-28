Jay Vine vence etapa e Torstein Traeen sobe à liderança
O ciclista norueguês Torstein Traeen (Bahrain-Victorius) subiu à liderança da Volta a Espanha, depois da sexta etapa, ganha pelo australiano Jay Vine (UAE Emirates), com o português João Almeida (UAE Emirates) a sair do pódio.
No final do 170,3 quilómetros, entre Olot e Pal, já em Andorra, Vine venceu em 4:12.36 horas, menos 54 segundos do que o norueguês Torstein Traeen e 1.10 minutos face ao italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana), com João Almeida a ser 10.º, a 4.19.
Na geral, Traeen subiu à liderança, com 31 segundos de avanço sobre o francês Bruno Almirail (Decathlon AG2R La Mondiale) e 1.01 sobre Lorenzo Fortunato, com João Almeida a descer para o sexto lugar, a 2.41 minutos.
Na sexta-feira, os ciclistas ultrapassam mais uma etapa de montanha, com 188 quilómetros a ligarem Andorra-a-Velha e Cerler, em Huesca, num percurso com duas contagens de montanha de segunda categoria e duas de primeira, a última a coincidir com a meta.