João Almeida sobre vírus que o afetou. "Vimos coisas estranhas nas análises"

Em declarações à comunicação social, o corredor da UAE Team Emirates explicou que os exames realizados após o aparecimento dos sintomas revelaram alterações inesperadas nos valores sanguíneos, o que levou a equipa médica a aprofundar a investigação.



"Vimos coisas estranhas nas análises ao sangue. Não era algo normal e, por isso, tivemos de perceber exatamente o que se estava a passar", afirmou o português, sem esconder a preocupação que marcou os primeiros dias após o diagnóstico.



Apesar do susto, João Almeida garantiu que a situação está controlada e que a recuperação decorreu de forma positiva. O ciclista revelou que o vírus teve impacto direto na sua condição física, obrigando-o a reduzir a intensidade dos treinos e a rever o planeamento competitivo.



"Durante alguns dias senti-me bastante abaixo do normal. Não conseguia produzir os números habituais e percebia que algo não estava bem. Felizmente, conseguimos identificar o problema e seguir o tratamento adequado", explicou.



A equipa médica acompanhou de perto a evolução do atleta, realizando vários exames para monitorizar os efeitos da infeção. Segundo Almeida, os resultados mais recentes mostram uma melhoria significativa, permitindo-lhe regressar gradualmente aos níveis de performance habituais.



A revelação surge numa fase importante da temporada, com o português a apontar a grandes objetivos nas principais provas do calendário internacional. Considerado um dos melhores ciclistas da atualidade e uma das maiores referências do desporto português, João Almeida mostra-se agora focado em recuperar totalmente a sua condição física.



"O mais importante era voltar a sentir-me bem. Agora sinto que estou no caminho certo e espero regressar ao meu melhor nível o mais rapidamente possível", concluiu.



