Jonas Vingegaard inicia época no Paris-Nice onde encontrará João Almeida

“Estou entusiasmado por estar novamente à partida do Paris-Nice. É uma corrida prestigiada, com muita história. Como equipa, temos um título a defender”, salientou o campeão da Vuelta2025, citado em comunicado da formação neerlandesa.



No ano passado, Vingegaard desistiu da ‘Corrida ao Sol’, conquistada pelo seu colega norte-americano Matteo Jorgenson, devido a uma queda na quinta etapa.



“Depois de cair e de ter ficado doente, tomei o tempo necessário para recuperar. Agora, sinto-me preparado para começar a correr e estou ansioso por fazê-lo após um longo inverno de treinos”, admitiu.



O bicampeão do Tour (2022 e 2023), que não compete desde a prova de fundo dos Europeus, disputada em 05 de outubro, deveria ter iniciado a época na Volta aos Emirados Unidos, que acabou este domingo, mas uma queda durante um treino no final de janeiro, alegadamente provocada por um ciclista amador, adiou o seu regresso à estrada.



O dinamarquês de 29 anos tem como primeiro grande objetivo desta temporada a estreia na Volta a Itália, onde se encontrará com o português João Almeida (UAE Emirates), o ciclista que derrotou na última Vuelta.



O primeiro ‘round’ entre os dois acontecerá, contudo, na prova francesa, que se disputa entre 08 e 15 de março e onde também estará o espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek), vencedor este domingo da 52.ª Volta ao Algarve.

