Jonathan Milan conquista terceira etapa na prova e Pogacar segue na frente

Numa etapa plana e sem qualquer incidência para a classificação geral, Milan dominou facilmente a concorrência e voltou a cortar a meta na frente, reforçando a sua condição de melhor sprinter no atual Giro.

O esloveno Tadej Pogacar conservou a camisola rosa, mantendo a confortável vantagem de 2.40 minutos para o colombiano Daniel Martinez, na véspera de se disputarem duas etapas potencialmente decisivas, com um contrarrelógio no sábado e uma etapa de grande montanha no domingo.