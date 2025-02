Jordi Meeus vence terceira etapa, Jan Christen segue líder

Meeus, de 26 anos, conseguiu a primeira vitória do ano ao cumprir os 183,5 quilómetros entre Vila Real de Santo António e Tavira em 4:18.34 horas, batendo sobre a meta o italiano Alberto Dainese (Tudor), segundo, e o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), terceiro.

O colombiano Santiago Mesa, da portuguesa Efapel, foi nono e o melhor português, Rui Oliveira (UAE Emirates), foi 17.º.

Na geral, Jan Christen segue líder, com quatro segundos de vantagem para o colega de equipa português João Almeida, segundo, com o belga Laurens de Plus (INEOS) em terceiro, a 13 segundos.

No sábado, a quarta e penúltima etapa liga Albufeira a Faro, em 175,2 quilómetros, com nova chegada em pelotão compacto em perspetiva, num dia com quatro contagens de montanha, no Malhão (2.ª categoria), Picota (3.ª), Santa Bárbara (3.ª) e Bordeira (4.ª).