Juan Ayuso vence etapa e João Almeida subiu a terceiro
O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) subiu sexta-feira ao terceiro lugar da Volta a Espanha, após a sétima etapa, ganha pelo espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), com o norueguês Torstein Traeen (Barhain Victorius) a manter a liderança.
Um dia depois de ter tido uma quebra que o afastou da luta pela geral, Ayuso venceu em 4:49.41 horas, no final dos 188 quilómetros entre Andorra-a-Velha e Cerler, com 1.15 minutos de avanço sobre o italiano Marco Frigo (Israel Premier-Tech) e 1.21 sobre o espanhol Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels).
Na geral, Traeen manteve a liderança, com 2.33 minutos de avanço sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) e 2.41 sobre João Almeida.
No sábado, após duas etapas de montanha, os ciclistas vão ter uma oitava etapa sem qualquer contagem de montanha, com 163,5 quilómetros entre Monzón Templário e Saragoça.