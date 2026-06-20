Ciclismo
Kooij vence no sprint e mantém indefinição na geral da Volta à Bélgica
O ciclista neerlandês Olav Kooij (Decathlon‑CMA CGM) venceu hoje a quarta e penúltima etapa da Volta à Bélgica, impondo‑se num sprint apertado em Aarschot, após o pelotão alcançar uma fuga de seis ciclistas apenas nos quilómetros finais.
Kooij superou Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Jasper Philipsen (Aupecin-Deuceninck) no sprint final ao fim de 183,5 quilómetros entre Betekom e Aarschot, terminando em 04:07.48 horas.
O pelotão, controlado sobretudo pela Alpecin‑Premier Tech e pela Soudal‑Quick Step, manteve sempre a diferença sob controlo e neutralizou o grupo a menos de três quilómetros da meta.
O dia ficou ainda marcado por vários incidentes mecânicos e pelo calor intenso, que dificultaram a gestão do ritmo no pelotão.
Na classificação geral, Álex Aranburu (Cofidis) mantém a liderança, com dois segundos de vantagem sobre Philipsen e Jenno Berckmoes (Lotto–Intermarché).
A Volta à Bélgica termina no domingo com a quinta etapa, entre Gingelom e Hoeilaart, num percurso de 183,5 quilómetros que inclui várias subidas curtas e o quilómetro de ouro, potencialmente decisivo numa classificação separada por margens mínimas.
O pelotão, controlado sobretudo pela Alpecin‑Premier Tech e pela Soudal‑Quick Step, manteve sempre a diferença sob controlo e neutralizou o grupo a menos de três quilómetros da meta.
O dia ficou ainda marcado por vários incidentes mecânicos e pelo calor intenso, que dificultaram a gestão do ritmo no pelotão.
Na classificação geral, Álex Aranburu (Cofidis) mantém a liderança, com dois segundos de vantagem sobre Philipsen e Jenno Berckmoes (Lotto–Intermarché).
A Volta à Bélgica termina no domingo com a quinta etapa, entre Gingelom e Hoeilaart, num percurso de 183,5 quilómetros que inclui várias subidas curtas e o quilómetro de ouro, potencialmente decisivo numa classificação separada por margens mínimas.