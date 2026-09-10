Kung vence contrarrelógio, Almeida em terceiro e Mas segura liderança
O suíço Stefan Kung (Tudor) venceu o contrarrelógio individual da 18.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, que o português João Almeida (UAE Emirates) terminou em terceiro, enquanto o espanhol Enric Mas (Movistar) manteve a liderança.
Kung concluiu os 32,1 quilómetros do `crono`, entre El Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera, em 35.22 minutos, menos três segundos do que o britânico Callum Thornley (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo classificado, e menos nove do que João Almeida, terceiro.
Mas, que hoje foi o 12.º mais rápido, ao gastar mais 52 segundos do que Kung, manteve a liderança da classificação geral, agora com 01.37 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que recuperou tempo, com o quarto melhor tempo, a 19 segundos do vencedor, e subiu ao segundo posto, enquanto o austríaco Felix Gall (Decathlon) caiu para terceiro, a 03.01.
Na sexta-feira, disputa-se a 19.ª etapa da 81.ª edição da Vuelta, ao longo dos 210,8 quilómetros entre Málaga e Estepona, com três contagens de montanha, com a meta instalada no alto de Peñas Blancas.