Líder dos pontos Iúri Leitão abandona 86.ª edição durante oitava etapa

A desistência do campeão olímpico de madison foi confirmada em direto pela RTP, no decurso da ligação de 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém.

O vianense de 27 anos liderava a classificação da regularidade, com 70 pontos, mais nove do que o australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy).