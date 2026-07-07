Mads Pedersen foge para a vitória e Torstein Traeen para a amarela

O campeão mundial de fundo de 2019 fez parte da numerosa fuga do dia, integrada igualmente pelo português Nelson Oliveira (Movistar), e impôs-se ao sprint no final dos 181,9 quilómetros entre Carcassonne e Foix, à frente do norte-americano Quinn Simmons (Lidl-Trek) e do espanhol Raúl García Pierna (Movistar), respetivamente segundo e terceiro, com as mesmas 4:10.45 horas do vencedor.

Oitavo numa etapa em que os favoritos chegaram a cerca de 13 minutos, Torstein Traeen (Uno-X) é o novo camisola amarela, sucedendo a Tadej Pogacar (UAE Emirates) na liderança da geral, na qual o norte-americano Sean Quinn (EF Education-EasyPost) é segundo, a 28 segundos, e o também fugitivo checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) é terceiro, a 3.50 minutos.

Os sprinters terão a sua primeira oportunidade na quarta-feira, na quinta etapa, que liga Lannemezan a Pau ao longo de 158,3 quilómetros essencialmente planos.