Marc Soler vence isolado 14.ª etapa, João Almeida terceiro classificado

Soler, de 31 anos, cumpriu os 135,9 quilómetros entre Avilés e La Farrapona em 3:48.22 horas, 39 segundos mais rápido do que o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), líder da geral e que bateu João Almeida pelo segundo lugar na etapa.

Nas contas da geral, os dois segundos de bonificação permitem a Vingegaard recuperar tempo de vantagem para o luso, que no sábado havia vencido a 13.ª etapa e ficado mais próximo da camisola vermelha, seguindo Almeida em segundo, a 48 segundos do primeiro, com o britânico Tom Pidcock (Q36.5) em terceiro, a 2.38 minutos.

No domingo, a 15.ª etapa da Vuelta liga A Veiga a Monforte de Lemos, com 167,8 quilómetros cronometrados, antes do último dia de descanso da corrida, na segunda-feira.